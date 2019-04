Un arbitro internazionale in città, arriva Antonio D'Amato: sarà ospite dell'Aia

Via ad una riunione tecnica con Antonio Damato, per l’occasione invitati il presidente del Cra Sicilia Michele Cavaretta , il presidente. della LND Sicilia Santino Lo Presti ,tutti gli associati della Can C siciliani e i presidenti di Sezione.

L'evento si terrà venerdì alle 19.30 presso i locali della sezione Aia della città. Relatore della Riunione tecnica sarà Antonio Damato della Sezione di Barletta attuale vice Commissario della Can C e ex arbitro internazionale. Il professionista ha diretto 193 partite in serie A, tra cui "classiche" del campionato come Juventus-Milan e Inter-Juventus della stagione 2009-2010, Milan-Roma della stagione 2010-2011, Roma-Milan della stagione 2011-2012 e il 9 maggio 2018 viene designato per la finale di Coppa Italia in programma all'Olimpico tra Juventus e Milan.



