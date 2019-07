Arbitri, prestigiose nomine per due iscritti della sezione di Agrigento

Nuovi prestigiosi incarichi per gli arbitri della sezione agrigentina. Antonino Sciabarrà e Mario Chillura sono stati nominati rispettivamente componente del comitato regionale Sicilia e componente nazionale del settore tecnico.

"Ad Antonino e Mario - scrive la sezione agrigentina dell'associazione italiana arbitri in una nota - vanno i complimenti del presidente Gero Drago e di tutti i colleghi per la prestigiosa nomina, che dimostra come la nostra sezione stia crescendo sotto tutti gli aspetti".