Arbitri di calcio, aperte le iscrizioni per i corsi della sezione agrigentina

Sono aperte le iscrizioni per il corso di arbitri di calcio che comincerà il 21 ottobre e si svolgerà all’interno della sezione AIA di Agrigento, in via Matteo Cimarra 9 o presso gli istituti scolastici convenzionati con il progetto scuola lavoro che avrà la durata di due mesi.

Al termine, i candidati sosterranno una prova tecnica e una prova fisica, volte a stabilirne l’idoneità. Al superamento delle prove, gli arbitri saranno a disposizione dell’Organo tecnico sezionale e designati per le gare provinciali. Le gare dirette daranno diritto ad un rimborso spese e ogni arbitro sarà un tesserato federale, status che permette di avere l’accesso gratuito in tutti gli stadi d’Italia per tutte le partite organizzate dalla FIGC, inoltre gli studenti potranno ottenere il credito scolastico e le ore necessarie per il progetto scuola lavoro.