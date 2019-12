L'Aragona affronta la prima della classe, coach Secchi: "Serve attenzione e cattiveria"

La vice capolista del campionato di serie B1, girone D, Seap Dalli Cardillo Aragona è pronta alla sfida di domani, sabato 21 dicembre, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento contro l'imbattuta capolista Cerignola. Il big match è in programma alle ore 16:30, promette grande spettacolo e tanto agonismo anche per l'alta posta in palio. Le pugliesi hanno sette punti di vantaggio dalle biancazzurre che però hanno già osservato il turno di riposo del girone di andata. La formazione del presidente Nino Di Giacomo, che ha preparato la partita al massimo delle proprie potenzialità, sarà al gran completo. Coach Luca Secchi ha parlato alla vigilia della partita e, nel presentare il big match, ha sottolineato le potenzialità dell'avversario e spiegato cosa serve per provare a portare a casa la vittoria.

"Spero sia una bella gara - ha detto coach Secchi - si affrontano le prime due della classe. Mi auguro che sia uno spettacolo bello. Stiamo preparando la sfida come le altre settimane, ma servirà attenzione e quel pizzico di cattiveria in più".