Pallavolo Aragona, la partita perfetta: la capolista Santa Teresa di Riva al tappeto

La Seap Pallavolo Aragona gioca la partita perfetta nel momento decisivo del campionato di serie B2, girone I. Nel big-match contro la capolista Amando Santa Teresa di Riva, andato in scena ieri pomeriggio in un PalaNicosia di Agrigento colmo di tifosi, la squadra di coach Paolo Collavini ha vinto 3-1.

La gara è stata dominata fin dalle prime battute. La seconda della classe accorcia così a -3 dalla vetta. Le due formazioni sono scese in campo con i sestetti base. Per la Seap Aragona: Baruffi in regia, Biccheri opposto, Macedo e Composto centrali, Do Nascimento e Cammisa schiacciatrici, Marangon Libero. Nel corso del match è entrata la schiacciatrice, Carolina Falcucci.

L’Amando Santa Teresa di Riva ha risposto con Agostinetto in palleggio, Bertiglia opposto, Richiusa e Mercieca centrali, Rania e Marino martelli ricevitori, Foscari Libero. Durante la partita coach Pietro Camiolo ha utilizzato anche Sara Casale, Giulia De Luca e Giordana Siracusano. Parte fortissimo la squadra di casa, sostenuta da circa 300 tifosi che ruggiscono dalla gradinata: 5-1, 11-7, 20-12 i parziali.

L’intero incasso è stato devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana, sezione di Agrigento, per contribuire all’acquisto di un’ambulanza.