Pallavolo Aragona, tutte disponibili per la sfida casalinga contro Chieti

Torna a giocare in casa la Seap Dalli Cardillo Aragona per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B1, girone D. Le biancazzurre sfideranno il Volley Virtus Orsogna Chieti, formazione che con 9 punti occupa l’ottavo posto della classifica. La gara è in programma sabato, alle 15:30, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

La squadra del presidente Nino Di Giacomo sta ultimando la preparazione fisica e domani pomeriggio svolgerà la seduta di rifinitura. Nessun problema di formazione per coach Luca Secchi che contro le abruzzesi potrà contare sull’intero roster. Tutte le giocatrici sono in buone condizioni fisiche e promettono il pronto riscatto dopo la sconfitta di sabato scorso sul campo dell’Arzano.

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 15:20.