Volley, l'Aragona vola in B2: una promozione quasi annunciata

L’Aragona vola in B2, la squadra del presidente Nino Di Giacomo batte il Pedara e si aggiudica la finale play off. Una promozione quasi annunciata, fatta di grandi nomi: da Salamone a Shaus, passando per Nascimiento e Masiello. La squadra ha festeggiato ad Aragona, sorrisi e balli per una notte che sa di riscatto.

"Sono orgoglioso di tutte voi - ha detto il presidente Nino Di Giacomo - non è stato facile.

Siete state un gruppo fantastico che con tanta passione, voglia e determinazione. Questa squadra è riuscita a trasformare il sogno in realtà".