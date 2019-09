Pallavolo, presentata alla città la Seap Dalli Cardillo Aragona

E’ stata presentata ieri, alla città e ai tifosi, in apertura della serata conclusiva dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo, la Seap Dalli Cardillo Aragona, squadra di pallavolo femminile che parteciperà al campionato di serie B1, che inizierà il 19 ottobre, con la sfida casalinga, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, contro il forte Connetti.it Chieti.

Sul palco, allestito in piazza Aldo Moro ad Aragona, si sono avvicendati tutti i componenti della grande famiglia della Seap Dalli Cardillo. Una presentazione guidata da Davide Sardo, responsabile della comunicazione della società del presidente Nino Di Giacomo. E’ stata un’occasione importante per far conoscere ai cittadini società, dirigenza e soprattutto le giocatrici che lotteranno, partita dopo partita, per cercare di riportare Aragona in serie A. Il primo a salire sul palco è stato il nuovo allenatore, Luca Secchi; poi l’assistente coach e scoutman Damiano Romano. A seguire tutte le atlete del roster: la riconfermata alzatrice Martina Baruffi e la nuova palleggiatrice Gloria Trabucchi. Poi le due nuove centrali, da Altamura Angela Facendola e da Udine, la fuoriclasse Elisa Manzano. Spazio poi alle schiacciatrici con la riconfermata Carolina Falcucci e i nuovi acquisti Serena Moneta, campionessa d’Italia di beach volley con la canotta del Brescia e la marsalese Marialaura Patti, atleta di grande esperienza. Poi sul palco i due nuovi “liberi”, la catanese Federica Vittorio e la riberese Francesca Ciccia Parisi, che torna ad indossare la maglia dell’Aragona dopo 13 anni. Infine, la riconfermata centrale/opposto Ambra Composto, vice capitano; e il capitano, il nuovo acquisto di spessore della società, la schiacciatrice Melissa Donà.

Sul palco poi è salito anche il presidente Nino Di Giacomo che ha illustrato i progetti e gli obiettivi della società, ed ha ringraziato i numerosi sponsor che continuano a supportare economicamente il progetto sportivo della Pallavolo Aragona. Tra gli sponsor presenti alla cerimonia di presentazione della squadra, l’azienda “Dalli Cardillo”, rappresentata da Antony e Lello Dalli Cardillo e la Mediterranea Serramenti rappresentata da Natale e Gerlando Galluzzo e da Giovanni Di Sciacca. Sul palco anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che ha augurato le migliori fortune alla squadra per questa nuova stagione, e i componenti dell’organigramma societario.