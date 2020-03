Emergenza Coronavirus, la pallavolo Aragona sospende gli allenamenti

La Società Seap Dalli Cardillo Aragona comunica di aver sospeso gli allenamenti a tempo indeterminato a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente Nino Di Giacomo, anche su indicazione del capitano Melissa Donà, per tutelare la salute di tutti i tesserati e i collaboratori della Seap Dalli Cardillo Aragona.

"In un momento di incertezza e di confusione come questo - spiega la società con una nota del proprio ufficio stampa -, soprattutto nel mondo dello sport, con partite disputate a porte chiuse e altre rinviate a data da destinarsi, la Seap Dalli Cardillo Aragona, su sollecitazione delle atlete, ha deciso di fermarsi fino a quando l'emergenza non sarà terminata. Nonostante la poca chiarezza sulle varie alternative da adottare in ambito sportivo contenute nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020, emanato in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica - aggiunge la nota -, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, la società biancazzurra ha valutato di sospendere ogni tipo di attività, al fine di preservare al massimo la salute delle proprie atlete ed evitare qualsiasi tipo di contagio o diffusione del COVID-19".