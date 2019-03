La Seap Pallavolo Aragona continua la marcia, tre a uno casalingo al Nola

La Seap Pallavolo Aragona continua la marcia. Le biancazzurre hanno battuto, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, il Nola Città dei Gigli con il risultato di 3 a 1. Questi i parziali: 18-25, 25-18, 25-13, 25-10. C’è stata partita soltanto nei primi due set con le ospiti più determinate e concentrate nello sfruttare in pieno gli errori, sia in battuta che in ricezione e attacco, del sestetto di coach Paolo Collavini.

La Seap Aragona, infatti, ha sbagliato l’approccio alla gara, ha sottovalutato il Nola, ultimo in classifica e ha perso meritatamente il primo set con uno scarto di sette punti. Poi la formazione del presidente Nino Di Giacomo si è ricompattata, ha trovato gli giusti automatismi tra i reparti e ha recuperato e vinto senza particolari problemi l’incontro.

Il secondo set si è giocato punto a punto fino al nove pari con il Nola capace di tenere testa alle quotate avversarie. La Seap Aragona esce fuori alla distanza con classe ed esperienza. Il muro delle padrone di casa sale in cattedra, la ricezione è perfetta, i contrattacchi punto vanno regolarmente a segno e per il sestetto campano c’è poco da fare. Biccheri e compagne vincono il secondo set 25-18 per poi dilagare nel terzo e quarto set dove il Nola racimola soltanto 23 punti. I tre punti consentono alla Seap Aragona di rimanere incollata al Santa Teresa Riva in vetta al campionato con tre lunghezze di vantaggio dalla formazione di coach Collavini. Domenica prossima, per la settima giornata di ritorno, la Seap Aragona sarà di scena a Reggio Calabria contro il Volley Reghion, formazione in lotta per il terzo posto.

Ecco il tabellino:

Valente 2 punti, Composto 14, Cusumano 1, Falcucci 1, Cammisa 9, Biccheri 18, Do Nascimento 8, Macedo 8, Gabriele 9. Non entrate Maiello, Messina, Sicorello.