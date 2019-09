Atletica, Luigi Giuliana vince nei 3.000 siepi agli Europei Master

Quasi una seconda carriera in atletica leggera, per il fondista agrigentino Luigi Giuliana, classe 1972, che ha sbancato i 3.000 siepi nella categoria M45 ai campionati europei Master su pista che si sono disputati a Jesolo. Una gara perfetta quella dell'eterno ragazzo di Aragona, già senior di ottimo livello con importanti primati personali, tra gli altri, di 1h06'42” in maratonina, 2h29'11” in maratona, 3'58” sui 1500, 14'51” sui 5000 e 9'06”0 sui 3000 siepi, e tornato alle gare da qualche anno dopo alcuni infortuni.

Sulla pista di Caorle, Giuliana ha vinto con merito le siepi in 10'24”66, limando ben 18 secondi al suo fresco primato regionale di categoria ottenuto a Catania lo scorso 13 luglio,e precedendo di nove secondi il polacco Andrzej Ulidowsky e, più staccato, l'altro azzurro Antonio Scarfone.