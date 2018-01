Catanzaro, ecco l'ex biancazzurro Sepe: "Qui piazza importante, non come l'Akragas"

Antonio Sepe si presenta, l’ex giocatore dell’Akragas è il nuovo rinforzo del Catanzaro. Il terzino, in conferenza stampa ha parlaro anche della sua ex squadra.

“Mi sono confrontano con Zanini e Riggio - ha detto in conferenza stampa - mi hanno detto che qui c’è un grande gruppo. Catanzaro è una piazza importante, non come l’Akragas”. Parole, che non hanno lasciato indifferenti i tifosi biancazzurri, che non hanno per nulla apprezzato.