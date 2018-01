Antonio Sepe lascia l'Akragas, il terzino: "Diciassette mesi indimenticabili"

Antonio Sepe lascia l’Akragas, per il club biancazzurro è il primo addio illustre. Il terzino potrebbe essere il primo di una lunga serie, in lista anche Vono, Vicente e Longo. L’ormai ex biancazzurro passa al Catanzaro. Sepe, ha scelto di scrivere una lettera di saluti ai tifosi ed addetti ai lavori del club biancazzurro.

"Sono stati diciassette mesi fantastici, in cui abbiamo raggiunto risultati storici. La salvezza ottenuta contro il Melfi, nello spareggio play-out, sarà per me indimenticabile. Sono arrivato all'Akragas nell'estate del 2016 grazie a mister Di Napoli e dopo un periodo di prova ho firmato il mio primo contratto con un club professionistico italiano. Ad Agrigento ho conosciuto persone meravigliose che porterò sempre nel cuore: mi hanno insegnato tanto. Ringrazio la Società e i presidente Alessi e Giavarini per l’opportunità che mi hanno dato e per aver sempre creduto in me. Grazie a tutti i dirigenti, allo staff, dai mister ai fantastici fisioterapisti e magazzinieri. Grazie ai miei compagni di squadra, che per me sono stati una seconda famiglia: abbiamo condiviso emozioni fortissime. Grazie ai tifosi biancoazzurri, sempre molto vicini e passionali: nelle vittorie come nelle sconfitte. Auguro all'Akragas di ottenere il massimo in questa stagione, ovvero la permanenza in Serie C. Per sempre Forza Akragas".