Angelo Caramanno è il nuovo presidente della delegazione Provinciale Figc

Il neo presidente della delegazione Provinciale Figc Lnd di Agrigento Angelo Caramanno ha proceduto alla nomina dei suoi collaboratori. A ricoprire il ruolo di vice delegato della Figc di Agrigento sarà Carmelo Lentini. Nuovo componente sarà Angelo Airò Farulla insieme ad Antonino Butera, Francesco Maurizio Caramazza, Stefano Carlisi, Calogero Casà, Nicolò Pagnesi, Diego Valenti. Segretario: Tonino Burgio.

"Il mio proposito ed il mio impegno – ha detto il nuovo presidente della delegazione Figc agrigentina – saranno rivolti a far crescere ulteriormente la cultura dello sport calcistico, nella consapevolezza che la pratica sportiva, prima ancora competizione è un luogo di incontro tra le persone, in quanto ambito privilegiato, senza distinzione di razza, sesso, religione o ideologie, in cui si può sperimentare concretamente il concetto di sano agonismo, quale gioia di competere per raggiungere insieme una meta. Infatti, i grandi risultati, nello sport come nella vita, si ottengono insieme, in squadra. Caramanno ha ringraziato il suo predecessore, Stefano Valenti: “Per avermi – dice – dato l’opportunità di stargli vicino contribuendo alla mia crescita umana e professionale, per l’immenso lavoro svolto in questi 5 anni come presidente della delegazione di Agrigento. Un grosso in bocca a lupo e buon lavoro per il nuovo incarico di coordinatore regionale federale del settore giovanile della Sicilia”.