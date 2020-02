Amichevole di lusso per la Pallavolo Aragona, arriva Marsala

Sosta forzata per la Seap Dalli Cardillo Aragona nel prossimo turno del campionato di serie B1, per prevenzione Coronavirus. La particolarissima situazione di emergenza sanitaria di questa settimana ha indotto la Fipav ha sospendere tutti i campionati fino al prossimo 1 marzo, giorno in cui la squadra di coach Massimo Dagioni, capolista del girone D, avrebbe dovuto affrontare, in trasferta, l'Altino Chieti, terza forza del torneo.

Le biancazzurre, reduci dalla bella vittoria casalinga contro la Fiamma Torrese, continuano ad allenarsi ogni giorno, anche con doppie sedute di lavoro, per migliorare ulteriormente la condizione atletica e tenere altissima la concentrazione in vista della ripresa del campionato.

Per capitalizzare lo stop forzato, le società Seap Dalli Cardillo Aragona e Sigel Pallavolo Marsala di serie A2, hanno deciso di organizzare un'amichevole di altissimo livello tecnico, sabato 29 febbraio, alle 16:30, al "PalaBellina" di Marsala. Un’ottima occasione per entrambe le formazioni per mantenere la progressione del lavoro, con la Seap Dalli Cardillo Aragona che affronterà una squadra di categoria superiore, cercando di confermare la qualità del roster che la pone in cima alla classifica del proprio campionato. Un buon test anche per il Marsala, formazione che sta disputando un'ottima Poule Salvezza in serie A2.