Amichevole di lusso al PalaNicosia, la pallavolo Aragona affronta il Marsala

La Seap Dalli Cardillo Aragona tornerà in campo per la penultima amichevole della pre-season in vista dell'esordio nel campionato di serie B1, in programma sabato 19 ottobre. Le biancazzurre sfideranno il Marsala Volley che milita in A2 dell'ex allenatore Paolo Collavini. L'amichevole si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio alle ore 19. Il match, in programma domani, giovedì 10 ottobre.

L'ingresso al palazzetto è libero. Coach Luca Secchi, come di consueto, darà spazio a tutte le giocatrici del roster per migliorare la condizione fisica e l'affiatamento della squadra, ripassare gli schemi e provare nuove situazioni tattiche. "Per i tifosi e gli appassionati di pallavolo è senza dubbio un appuntamento da non perdere - fa sapere la società del patron Di Giacomo. Lo spettacolo è assicurato dalla presenza in campo da giocatrici di indiscusso valore tecnico".