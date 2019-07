Tennis, via al 34esimo memorial “Alfonso Pantalena”

Al via oggi, e fino al 4 agosto prossimo, al torneo di tennis "Alfonso Pantalena", giunto ormai alla sua 34esima edizione. L'evento, voluto famiglia Pantalena e organizzato assieme al tennis club Città dei Templi di Agrigento ricorda la scomparsa del giovane Alfonso.

Il torneo si svolge presso i campi del Tennis Club Città dei Templi diretto dall’infaticabile Alessandro Platania che quest’anno accoglierà oltre 70 partecipanti per un torneo che, a ragione, si colloca tra i più importanti tornei di tennis open estivi di Sicilia. Un'occasione anche per ricordare anche il papà di Alfonso, Vittorio, che è stato uno grande sportivo nel basket, dove ha giocato negli anni 50 ad alti livelli professionistici, e che per diversi anni è stato presidente della Fortitudo.