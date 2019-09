Alessandro Vono lascia il calcio giocato a 31 anni, l'ex Akragas: "Non sono più disposto a svendermi"

Alessandro Vono lascia il calcio giocato. Il portiere ex Akragas, a soli 31 anni, ha annunciato il ritiro. L’estremo difensore sceglie di appendere i guanti al chiodo. Estro e talento non gli sono mai mancati, ma Vono, ha scelto di cambiare vita. Il ritiro, l’ex Akragas, lo ha annunciato scrivendo una lunga lettera. Rinunce e malinconia: Vono ha messo nero su bianco le sue emozioni.

"Ho sacrificato tutto per te - scrive Vono - fin da bambino, rinunciando alla famiglia, agli amici, a tutto, ma non mi è mai pesato perché consapevole fosse la cosa più giusta per me. Ho dato tutto me stesso, sicuramente commettendo qualche errore, cercando di essere sempre un professionista esemplare ed un esempio per i miei compagni di squadra, ma non è bastato per arrivare dove ho sempre sognato. Non vedo prospettiva in questo mondo ed è giunto il momento di guardare in faccia la realtà. Non sono più disposto a svendermi, a scendere a compromessi e non voglio più far parte di questa guerra al ribasso dove non esiste più la meritocrazia, ma l’unico obiettivo stagionale è quello di far quadrare i conti societari. Vivo costantemente nell’instabilità - spiega Vono - nell’incertezza ed a 31 anni, per poter guardare il futuro con occhi diversi, ho necessità di progettare, di mettere mattone su mattone e costruire finalmente la mia vita. Certo che rimarrà per sempre dentro me un vuoto incolmabile, ho deciso di dirti addio. Credo sia la scelta più dolorosa e difficile mai presa, ma sono altrettanto sicuro sia la più giusta per me e la mia splendida compagna. Sei stato l’amore più grande della mia vita e forse lo sarai per sempre. Ciao calcio è stato un grande onore".