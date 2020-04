Leggende Fortitudo Agrigento, boom di voti per Chiarastella

Boom di voti per Albano Chiarastella. Il giocatore della Fortitudo Agrigento ha vinto il contest “Leggende”. L’italo-argentino ha battuto in volata l’ex capitano, Marco Evangelisti. I tifosi agrigentini hanno votato per settimane, accompagnando Chiarastella alla vittoria finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggende, il format voluto dalla Lega nazionale Pallacanestro, ha visto sfilare i giocatori di ieri e di oggi. Chiarastella, attuale capitano della Fortitudo Agrigento, ha trionfato a furor di popolo.