Al Palanicosia la seconda edizione del memorial "Pippo Miccichè"

E’ tutto pronto per la seconda edizione del “Memorial Pippo Miccichè”, quadrangolare di basket riservato alla categoria under 13 maschile organizzato da Panathlon Club International di Agrigento e Real Basket Agrigento per ricordare un vero pilastro dello sport agrigentino, Pippo Miccichè, indimenticabile sportivo di razza ma sopratutto educatore, prima ancora che insegnante di educazione fisica, e per decenni dirigente storico della Fortitudo Agrigento nonché socio fondatore e animatore dello stesso club agrigentino del Panathlon, attualmente presieduto dall’ing. Filippo Napoli.



Come lo scorso anno, il quadrangolare under 13 si svolgerà al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio domattina, 29 dicembre, alle 9, in campo i padroni di casa del Real Basket Agrigento contro i pari età della Invicta Caltanissetta, quindi alle 11 si affronteranno Alcamo e Alfa Catania. Le vincenti si affronteranno alle ore 14.30 nella finale per il primo e secondo posto, mentre alle 12.30 si svolgerà quella per il terzo e quarto posto. Per i giovani cestisti è prevista la pausa pranzo con pizza, mentre la premiazione si svolgerà alle 16.00, per permettere ai ragazzi di assistere alla partita della A2 maschile tra Fortitudo Agrigento e Biella, in programma alle 18.00 al PalaMoncada.