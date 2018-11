L'Akragas travolge il Kamarat, i biancazzurri vincono allo stadio "Esseneto"

L’Akragas vince contro il Kamarat. I biancazzurri, allo stadio “Esseneto”, battono la squadra montana con il risultato di quattro a uno. Una prestazione superba che ha scacciato via ombre e malumori. A sbloccare il punteggio è stato Armenio.

Il raddoppio è stato ad opera di Puccio, doppietta per lui. L’Akragas infila il tre a zero ed il Kamarat reagisce con Arcieri. I biancazzurri, con orgoglio, chiudono il match con il gol del capitano, Castaldo. L’Akragas vince e porta via tre punti d’oro. Oggi la porta biancazzurra era difesa da Gino Casella.