Akragas, Gambino si prende lo stadio "Esseneto": ProFavara ko

La nuova Akragas fa esordio allo stadio “Esseneto”. Nel turno di coppa Italia i biancazzurri affrontano la ProFavara. Un derby che vale tutto quanto il prezzo del biglietto. Corrado Mutolo si affida all’esperienza del capitano Peppe Gambino, ed alla fine avrà anche ragione.

L’Akragas è una “macchina da guerra”. Il bomber impone il due a zero già nel primo tempo. Prova di carattere da parte della squadra agrigentina. Il tre a zero è stato siglato dal giovane Samuele La Rocca. Il match si è chiuso tre a zero.