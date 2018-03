"Partita ad alto rischio", niente tifosi ospiti per il derby tra l'Akragas ed il Trapani

Niente tifosi trapanesi, in occasione del derby tra l’Akragas ed i granata. A deciderlo è stato l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la partita contro il Trapani, in programma domani, mercoledì 21 marzo, allo stadio “Nicola De Simone" di Siracusa e segnalata come gara alto profilo di rischio, si giocherà senza la presenza dei sostenitori ospiti. "La società - fanno sapere dal club - biancazzurra non può far altro che prendere atto della decisione della Prefettura di Siracusa che, per motivi di ordine pubblico, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi trapanesi".