L'Akragas senza Mileto si prepara al match contro la Paganese

L 'Akragas è partita questa mattina in pullman per la Campania dove domenica, alle 16.30, giocherà contro la Paganese. Il match è valido per quarta giornata di ritorno del campionato di serie C. L' unico indisponibile è il difensore Mileto che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica. I biancoazzurri domani mattina svolgeranno la rifinitura allo stadio di Caivano nel napoletano.