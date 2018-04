Akragas, un altro ko: festeggia la Reggina

L’Akragas, non ha più nulla da chiedere al campionato. Gli uomini di Leo Criaco hanno perso ancora, questa volta contro la Reggina. Vincono i padroni di casa due a zero. Una partita che ha visto il giovane Lo Monaco, protagonista di diversi interventi. L’estremo difensore ha difeso i pali, al posto di Ale Vono.

A vincere, però, è la Reggina che non aveva ancora acquisito la matematica certezza della permanenza in C, anche per il prossimo anno. Al triplice fischio finale ad esultare sono stati i padroni di casa, un gol per tempo e punti utili alla matematica salvezza.

Tabellino

REGGINA (3-5-2) – Cucchietti; Laezza, Ferrani, Pasqualoni; Hadziosmanovic, Giuffrida (56′ Marino), La Camera (73′ Provenzano), Mezavilla, Armeno; Sciamanna (73′ Tulissi), Sparacello (89′ Samb) All. Maurizi

AKRAGAS (4-3-3) – Lo Monaco; Caternicchia, Pisani, Ioio, Petrucci (58′ Saitta); Navas (89′ Indelicato), Sanseverino, Zibert; Minacori (58′ Moreo), Camarà (68′ Gjuci), Pastore (89′ Giorgio) All. Miccichè

Arbitro: Fontani (Siena) Assistenti: Carpi Melchiorre – Zeviani

Ammoniti: Petrucci, Navas, Sanseverino (A)

Marcatori: 40’ Sciamanna, 78’ Provenzano