Akragas, i play out sono un "miraggio": arriva l'ennesima sconfitta

Non sono bastati i nuovi innesti, non è bastata la carica di Di Napoli – seppur da lontano – l’Akragas sprofonda contro il Catanzato. Il guizzo di Mileto e Akragas che si illude. In partita Di Napoli si affida Camarà dal primo minuto.

L’Akragas lotta, il Catanzaro costruisce il vantaggio, sotto gli occhi dell’ex Pino Rigoli, oggi seduto comodamente in tribuna. Al 19’ è Spighi a spiazzare Vono.

I biancazzurri chiudono il primo tempo sotto di un gol. Nel secondo tempo l’Akragas pareggia i conti con Mileto, ma Corado spegne i sogni biancazzurri: 1 a 2. La squadra di Di Napoli, oggi squalificato, incassa la diciassettesima sconfitta in campionato.

Tabellino

AKRAGAS-CATANZARO 1-2

AKRAGAS: Vono, Scrugli, Danese (dal 65’ Dammacco), Pisani, Pastore, Zibert, Carrotta (dal 85’ Minacori), Mileto, Sanseverino, Camarà, Gjuci (dal 70’ Moreo). All. Criaco (Di Napoli squalificato). A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Ioio, Navas, Saitta, Canale, Caternicchia.

CATANZARO: Nordi, Sabato, Di Nunzio, Spighi (dal 54’ Zanini), Van Ransbeek (dal 54’ Onescu), Gamberetti, De Giorgi, Marin (dal 85’ Badjie), Sepe, Infantino (dal 62’ Corado), Letizia (dal 85’ Maita). All.: Dionigi. A disp. Marcantognini, Riggio, Cunzi, Cason, Nicoletti, Valotti, Puntoriere.

ARBITRO: Ricci di Firenze (ass.: Elkhayr di Conegliano e Vettorel di Latina)

NOTE: angoli 3 a 3. Ammoniti Pisani, Carrotta, Zibert, Vono, Pisani (A), Riggo dalla panchina, Corado, Letizia (C). Espulsi: De Giorgi e l’allenatore Dionigi (C). Recupero: 2’ + 5’.