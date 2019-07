Nuovo colpo di mercato per l'Akragas: ingaggiato Salvatore Treppiedi

Nuovo e importante colpo di mercato dell'Akragas. Dopo gli ingaggi di Caronia e Biondo, e la riconferma del bomber Santangelo, il presidente Giovanni Castronovo è riuscito a strappare alla concorrenza di società di Serie D ed Eccellenza e ad assicurarsi le prestazioni del forte centrocampista centrale Salvatore Treppiedi, originario di Canicattì, classe '94, la scorsa stagione in forza al Mussomeli in Eccellenza. Treppiedi ha un curriculum importante per aver indossato in passato le maglie di Sancataldese, Due Torri, Orlandina, Noto in serie D e di Gela e Canicattì nel campionato di Eccellenza.