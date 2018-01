Akragas, rifinitura a Caivano: domenica sfida con la Paganese

L'Akragas ha svolto questa mattina, nella struttura sportiva di Caivano nel napoletano, la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani, domenica 28 gennaio, contro la Paganese, per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C. Fischio d'inizio alle 16.30.

La squadra, dopo il riscaldamento, ha lavorato sotto l'aspetto tecnico - tattico con il ripasso degli schemi e delle varie situazioni di gioco. Unico indisponibile il terzino Mileto, squalificato.