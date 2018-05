Akragas, disastro senza fine: altra penalizzazione e classifica azzerata

Quarta penalizzazione e classifica azzerata. Il tribunale federale nazionale toglie gli ultimi sei punti in classifica all'Akragas sanzionandola per non avere pagato le ritenute Irpef e i contributi previdenziali relativi a sei mensilità di stipendi della stagione in corso. Ennesima inibizione, per 5 mesi e 15 giorni, per l'amministratore unico Silvio Alessi.

L'Akragas ha rischiato anche di finire con una classifica sotto lo zero ma ha ottenuto il proscioglimento dall'accusa di non avere pagato due mensilità di stipendi. La società ha dimostrato che il pagamento in ritardo era stato dovuto a un disguido della banca e, per questo deferimento, è stato deciso il proscioglimento.