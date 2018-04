Akragas, partitella in famiglia con la Berretti in vista della gara di Andria

Akragas al lavoro per la trasferta in casa della Fidelis Andria. La squadra, nel pomeriggio, ha svolto un allenamento congiunto con la formazione Berretti, diretta in panchina da Francesco Nobile. Durante la seduta di lavoro sono stati provati uomini e schemi per le prossime rispettive sfide di campionato.

La Berretti, sabato 7 aprile, affronterà allo stadio di Scordia i pari categoria della Sicula Leonzio. In caso di vittoria i giovani biancazzurri conquisterebbero l'accesso ai playoff.

Non hanno partecipato alla sessione congiunta gli infortunati Gjuci e Carrotta.