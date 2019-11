L'Akragas affronta la Parmonval, Castronovo: "Non è una gara come le altre"

L’Akragas affronterà la Parmonval. I biancazzurri che provengono da un pareggio. Il tecnico Totò Vullo avrà tutta una settimana per lavorare con i suoi ragazzi. I biancazzurri sono a caccia dei tre punti. Sarà una partita speciale per il patron Castronovo. Il massimo dirigente è stato dirigente della squadra palermitana per sei anni.

“Per me è una partita speciale – ha detto ai microfoni dell’ufficio stampa biancazzurro – sono stato presidente della Parmonval sei anni. Quando sono libero, il sabato, vado a vedere le loro partite. Non sarà una sfida facile”.