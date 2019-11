Akragas, altro stop che brucia: con la Parmonval finisce in pareggio

Altro pareggio “amaro” per l’Akragas di mister Vullo. La squadra agrigentina, ospite della Parmonval, non è riuscita a vincere.

Sul sabbiato palermitano la squadra di capitan Gambino non è riuscita ad andare oltre lo zero a zero. I biancazzurri perdono punti per strada su un campo al quanto difficile.

La Parmonval ha messo sul campo esperienza e aggressività, riuscendo a strappare un pareggio agli agrigentini di mister Vullo. Zero a zero e tutto da rifare per Gambino e compagni.