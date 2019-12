Gambino non basta, pari "amaro" per l'Akragas: biancazzurri fermati a Misilmeri

L’Akragas si ferma. I biancazzurri dopo la vittoria contro la capolista Dattilo, non riescono a vincere contro il Misilmeri. I biancazzurri guidati da mister Vullo hanno portato via un punto. Niente vittoria, contro il Misilmeri termina uno a uno. A sbloccare il punteggio è stato capitan Gambino autore della prima rete.

L’Akragas ha avuto altre occasioni per raddoppiare ma il Misilmeri ha chiuso bene gli spazi. Il pareggio dei padroni di casa è stato siglato al 47’. E’ Velardi a spegnere i sogni agrigentini. Un pari “amaro” che di certo non fa piacere ai biancazzurri. Il Dattilo in classifica torna sul +4.