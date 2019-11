L'Akragas si ferma contro il Cus Palermo, Vullo: "Abbiamo interpretato male il match"

L’Akragas si ferma contro il Cus Palermo. La squadra del neo tecnico, Totò Vullo, non è riuscita a superare il team palermitano. Sul neutro di Campofranco finisce due a due. Per i biancazzurri ci pensa capitan Gambino a risolvere il match con due reti. Sono due punti persi per l’Akragas. In virtù anche del risultato del Dattilo, squadra che si trova al vertice della classifica del campionato di Eccellenza. La squadra di Vullo non ha approfittato del pareggio dei “concorrenti” alla corsa verso al serie D, pareggiando contro i palermitani. Vullo, nel post gara non è soddisfatto della gara dei suoi.

“Abbiamo sottovalutato l’avversario – ha detto Vullo – loro hanno fatto una grande partita. Noi dal punto di vista fisico abbiamo diversi problemi. I miei non sono stati cambi tattici ma del tutto obbligati. Abbiamo costruito poco, non sono soddisfatto”.