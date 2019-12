Sorrisi ai piccoli del reparto di "Pediatria", l'Akragas porterà dei doni

Lunedì prossimo, 23 dicembre, alle 16:30, i calciatori dell'Akragas, lo staff tecnico e alcuni dirigenti faranno

visita al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per la tradizionale visita natalizia ai piccoli ospiti ricoverati, per portare loro un sorriso, oltre che un sacco pieno di doni. I giocattoli sono stati messi a disposizione dal negozio Gruppo Pelonero di Agrigento, "che il presidente dell'Akragas Giovanni Castronovo ringrazia di cuore per il nobile gesto". Ad accompagnare i "Giganti" nella loro visita ai piccoli degenti del reparto di Pediatria sarà il primario, Giuseppe Gramaglia, e il suo staff, splendidi ed infaticabili padroni di casa, che anche nel periodo natalizio continuano senza sosta ad accudire i giovanissimi pazienti.