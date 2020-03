Mister Vullo lascia l'Akragas, dimissioni accolte: arriva Longo

Mister Vullo lascia l’Akragas. L’allenatore, dopo appena quattro mesi, ha scelto di lasciare la panchina biancazzurra. Il tecnico agrigentino, dopo la sconfitta contro la ProFavara, si è dimesso.

Il presidente Giovanni Castronovo, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato il nuovo allenatore. Alla guida dell’Akragas, ci sarà mister Longo.

Un via vai in casa biancazzurra iniziata dall’addio di mister Mutolo e proseguita con le dimissioni di Vullo. Il tecnico Gaetano Longo già da oggi guiderà il primo allenamento con la sua nuova squadra. Non fanno, invece, più parte della rosa i calciatori: Procida, Pirrone e Lala.