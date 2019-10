Akragas, Mutolo e Cipolla in sala stampa: i biancazzurri preparano la prossima sfida

Sabato 5 ottobre, alle 11 e 15, all’interno della sala stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si terrà la conferenza stampa del mister Corrado Mutolo e del difensore Alfonso Cipolla.

Sarà presentata ai media la partita contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.30, presso l'impianto sportivo di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, e valida per la quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A.