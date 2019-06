Panchina Akragas, non solo Mutolo: Di Gaetano e Catania in corsa

Non solo Corrado Mutolo per la panchina dell’Akragas, adesso è anche corsa a tre. Il tecnico, amico del patron Castronovo, starebbe vagliando anche altre proposte. Sul suo tavolo, richieste da squadre di campionati di categoria superiore.

Mutolo, che sarebbe la prima scelta, starebbe pensandoci su. In queste ore, il nome caldo, è quello di Seby Catania, ex Canicattì. Si fa spazio, anche l’ex Trapani, Francesco Di Gaetano.

Il tecnico ha condotto il Biancavilla in serie D. Un cammino importante, che non è passato di certo inosservato. Sono ore importantissime per il futuro dell’Akragas, Russello è già al lavoro per una squadra che dovrebbe essere costruita per vincere.