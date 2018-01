Akragas, Di Napoli e Russello a Milano: Dyulgerov e Zibert sono gli obiettivi

Il calciomercato dell’Akragas è in continuo fermento. Di Napoli e Russello sono a Milano, allenatore e direttore sportivo stanno trattando diversi giocatori. Il sogno di chiama Desiderio Garufo, ma le trattativa non è facile. Il giocatore ha un ingaggio pesante.

Dopo l’addio di Russo, anche Vicente potrebbe andare via. L’Akragas prova a riportare in città Urban Zibert e Nicolay Dyulgerov. Di Napoli ha chiesto un attaccante, in avanti si cercano gol ed esperienza. Russello lavora su diversi nomi.