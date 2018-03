Debacle Akragas, Lello Di Napoli: "Chiediamo scusa a chi ci paga"

La sonora sconfitta dell’Akragas non è passata di certo inosservata. I biancazzurri contro la Juve Stabia hanno perso 7 a 0, un risultato negativo che ha fatto riflettere anche il presidente Silvio Alessi. Di Napoli è rimasto in Campania, con lui tutti i suoi pensieri.

“Il risultato per i valori visti in campo è giusto – ha detto l’allenatore. Dobbiamo chiedere scusa a chi ci paga. Sono responsabile di questa sconfitta, non ho fatto una bella figura. Come allenatore è una batosta importante. L’obiettivo è quello di onorare la maglia e valorizzare i nostri ragazzi”.