Sfuma Tavares, si complica Muscat: gli ultimi movimenti di mercato dell'Akragas

L’Akragas lavora sul mercato. I biancazzurri valutando diverse piste. In uscita è sul piede di partenza Andrea Scrugli. In entrata, è sfumato l’affare Tavares. L’attaccante, eterno pupillo di Di Napoli, ha scelto la Reggina.

Difficile l’affare Zach Muscat, il difensore in forza all’Arezzo, sarebbe stato blindato dalla società toscana. Per il difensore non ci sarebbero i tempi tecnici per intavolare una trattativa. L’Akragas pensa anche ad Urban Zibert, i tifosi lo hanno già “chiamato” sui social, il ritorno in città dello sloveno sarebbe assai gradito