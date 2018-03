L'ex Saraniti "punisce" l'Akragas, biancazzurri ko contro la "corazzata" Lecce

L’Akragas ha provato a tenere testa alla prima della classe, ma i biancazzurri vengono battuti due a zero. E’ il Lecce ad avere la meglio in quel di Siracusa, l’Akragas va in svantaggio al 25’. E’ l’ex Saraniti a castigare Vono, gol da bomber e biancazzurri che rimangono compatti.

Al pronti via è la squadra di Agrigento a impensierire il Lecce, con Camarà che segna a gioco fermo e con Sanseverino che prova il gol di giornata dalla lunga distanza. Ma in partita ad avere la meglio è la capolista.

L’Akragas tenta di trovare il pareggio con Pastore ma Parrucchini è reattivo. Il raddoppio arriva all’89’ con Dubickas. I biancazzurri nel finale colpiscono una traversa ma al triplice fischio è il Lecce ad esultare.

AKRAGAS (3-5-1-1): Vono (cap.); Mileto, Danese, Pisani; Scrugli (55’ Dammacco), Sanseverino, Navas (68’ Giuci), Carrotta (81’ Saitta); Pastore; Zibert; Camarà. A disposizione: Lo Monaco, Raccui, Amelia, Ioio,Caternicchia, Canale, Bramati, Minacore. Allenatore: Di Napoli

LECCE (4-3-1-2): Perucchini; Lepore (cap.) (84’ Ciancio), Cosenza, Marino, Di Matteo (70’ Legittimo); Armellino, Arrigoni, Mancosu; Torromino (57’ Tabanelli); Caturano (57’ Caturano), Saraniti (84’ Selasi). A disposizione: Chironi, Costa Ferreira, Di Piazza, Valeri, Megelaitis, Tsonev, Persona. Allenatore: Di Livio

Marcatori: 25' Saraniti, 89’ Dubickas

Ammoniti: 44' Sanseverino, 49’ Navas, 51’ Saraniti, 70’ Dammacco

Arbitro Marchetti di Ostia; assistenti: Notarangelo e Assante