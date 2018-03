L'Akragas, all'esame Juve Stabia: i convocati di mister Di Napoli

L' allenatore dell'Akragas, Raffaele Di Napoli, ha convocato 20 giocatori per la sfida di domani, domenica 11 marzo, contro la Juve Stabia, allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. Il match è valido per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C. Calcio d’inizio, alle ore 14.30

Ecco la lista, suddivisa per ruolo, con i relativi numeri di maglia dei calciatori:

Portieri: 1 Vono, 12 Lo Monaco

Difensori: 6 Mileto, 23 Scrugli, 3 Raucci, 14 Danese, 20 Petrucci,13 Ioio, 5 Caternicchia

Centrocampisti: 11 Pastore, 17 Saitta, 4 Sanseverino, 29 Bramati, 7 Carrotta, 8 Zibert, 18 Navas

Attaccanti: 16 Minacori, 9 Dammacco, 10 Camara', 28 Gjuci.

Indisponibili: 15 Pisani, 24 Moreo.