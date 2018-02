Nuovi arrivi in casa Akragas. L'ufficio stampa del club di Agrigento, fa sapere di avere perfezionato l’ingaggio di Idrissa Camarà. Il giocatore arriverà in città in prestito dall'Avellino fino al termine della stagione. Camarà è un esterno offensivo, classe '92, di nazionalità Guinea Bissau. Nel recente passato ha indossato anche la maglia della Correggese in D.