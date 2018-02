Akragas, il mercato continua: firma lo svincolato Sanseverino

L'Akragas ha perfezionato l'ingaggio di Giulio Sanseverino, centrocampista, classe '94. Il giocatore ha firmato fino al prossimo 30 giugno. In Serie C ha Indossato le maglie di Pisa, Messina, Savoia e Perugia. Con il Pisa ha giocato anche in Serie B nella stagione 2016/2017, collezionando 17 presenze.

Sanseverino è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Con il club rosanero ha collezionato 3 presenze in Serie A e una in B. Il giocatore è già a disposizione di mister Di Napoli.

La squadra, intanto, ieri pomeriggio ha disputato un allenamento allo stadio Esseneto, in vista della sfida di domenica contro la Casertana. I biancoazzurri, agli ordini di mister Di Napoli e del suo staff, hanno svolto una seduta tecnico - tattica. Primo allenamento per i nuovi acquisti Sanseverino, Dammacco e Zibert, mentre Pastore si aggregherà alla squadra soltanto nella rifinitura di domani mattina.

Tutti i giocatori sono a disposizione per la partita contro la Casertana.