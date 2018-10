Santangelo si "riprende" l'Akragas, l'attaccante: "Pensavo di non tornare, gruppo? Siamo una famiglia"

Giuseppe Santangelo è uno di quei calciatori che i tifosi akragantini ricordano con estremo piacere. Minuto 48esimo, stagione 2012 in campo Akragas e Real Metapontino, posta in palio? Un posto in finale Play Off. Cross di Piazza che trova al posto giusto ed al momento giusto un guizzo di Sant’Angelo, uno e uno e stadio “Esseneto” che esplode di gioia. Oggi, l’attaccante ritrova la sua squadra del cuore in Promozione. Qualcosa che non si aspettava ma che gli sta dando la possibilità di fare bene. Cinque gol in tre partite, è questo il bottino di Beppe Santangelo.

“Ho voglia di fare bene e di aiutare la squadra – ha detto Santangelo ad AgrigentoNotizie -. Siamo un gruppo? No, una famiglia. Lavoriamo bene e seguiamo i consigli di mister Falsone. Dobbiamo soltanto pensare a giocare, il resto si vedrà. L’Akragas merita palcoscenici migliori. Ovviamente non mi aspettavo di tornare, in questi anni la Società ha militato in altre categorie. Però, sono felice d’esserci. Chiunque vorrebbe giocare qui, i tifosi sono speciali. Stadio Esseneto? Quando calchi quel terreno è sempre un’emozione particolare".