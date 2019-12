Akragas futsal "corsara": cinque a quattro in casa dell'Ispica

Torna alla vittoria la squadra di Giuseppe Castiglione, reduce da tanti complimenti ma zero punti in classifica nelle ultime tre giocate, che sconfigge a domicilio l'Arcobaleno Ispica per 5 a 4.

Le reti degli agrigentini portano le firme di Mirko Caglià (tripletta), Lorenzo Missione e Pierangelo Toledo.

Gli altri risultati di giornata:

Bovalino C5 - Agriplus 11 - 5

Città di Cosenza - Ecosistem Lamezia Terme 4 - 4

Mascalucia - Siac Messina 8 - 3

Pro Nissa - Gear Sport 7 - 5

Riposava la Polisportiva Futura, per una classifica che a due giornate dal giro di boa vede il Cosenza battistrada con 22 punti, ad inseguire Ecositem e Pro Nissa.

Prossimo appuntamento per l'Akragas, sabato, in casa, contro il Mascalucia.