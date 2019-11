Akragas Futsal sconfitta a Cosenza, la capolista Pirossigeno passa per cinque a due

L'Akragas Futsal esce sconfitta dalla trasferta di Cosenza contro la capolista Pirossigeno: cinque a due il risultato finale. Per gli agrigentini ha realizzato una doppietta Incorvaia; per i silani sono andati in rete: Chiappetta, Salerno e Riconosciuto; per gli ultimi due una doppietta a testa.

Da segnalare nelle file biancazzurre l’espulsione per doppia ammonizione di Cinici. Il prossimo appuntamento per i ragazzi di Giuseppe Castiglione è in programma sabato, alle 17, contro il Pro Nissa, allo Sport Village di Agrigento.