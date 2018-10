Akragas Futsal, i biancazzurri pronti ad affrontare l'Ispica

Quarta giornata di campionato per la serie B di calcio a 5, con l’Akragas Futsal che affronterà in trasferta l’Arcobaleno Ispica di mister Mittelman. Match delicato per entrambe le formazioni, tutti a caccia di punti importanti. I ragazzi di mister Castiglione dopo l’amara sconfitta di sabato, si sono confrontati. A colloquio anche la squadra con la dirigenza biancazzurra, adesso serve più che mai una vittoria. Arbitri dell’incontro saranno i signori Saccà e Turiano di Reggio Calabria, coadiuvati da Delpopolo di Catania, fischio di inizio programmato per le ore 16

Completano la giornata le sfide tra:

Agriplus - Cataforio

Melilli - Mascalucia

Polistena - Mabbonath

Futura - Regalbuto

Real Parco - Catania