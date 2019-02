Calcio a 5, la Futsal in crisi d'organico pronta per il Mabbonath

Ritorna dopo la sosta la serie B di calcio a 5, con per la terza giornata di ritorno. Per l’Akragas Futsal trasferta a Palermo dove affronterà la Mabbonath seconda forza del campionato. Una partita che si preannuncia durissima quella del Palaoreto per i biancazzurri che arriveranno alla sfida con i neroverdi falcidiati da squalifiche ed infortuni.

Saranno infatti 5 gli assenti: Martines, Cottone, D’Amico, Francolino e Daino. Questo obbligherà il mister akragantino ad una ridottissima rotazione degli uomini in campo e alla convocazione di tanti giovani delle under. Tranquillo, tuttavia l’ambiente all’ombra dei Dioscuri, dove vi è la consapevolezza che tutti daranno il massimo per onorare la difficile trasferta palermitana. Arbitri dell’incontro i signori Caruso di Messina, Pagano di Catania e Giglio di Palermo, fischio di iniziò programmato per le 16.

Completano la terza giornata di ritorno le sfide tra: Agriplus - Regalbuto; Arcobaleno - Cataforio; Assoporto - Catania; Polistena - Mascalucia e Futura - Real Parco.